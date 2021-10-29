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للمحصنين فقط.. إتاحة خدمة حجز مواعيد زيارة النزلاء في السجون عبر منصة «أبشر»

للمحصنين فقط.. إتاحة خدمة حجز مواعيد زيارة النزلاء في السجون عبر منصة «أبشر»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للسجون إتاحة خدمة حجز مواعيد زيارة النزلاء في السجون عبر منصة “أبشر” للمحصنين الذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا، وذلك ابتداء من الأحد المقبل.

وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العقيد بندر الخرمي، أن الزيارة مقتصرة على أقارب النزلاء من الدرجة الأولى، مع إلزامهم بالإجراءات الاحترازية؛ مثل لبس الكمامة والتعقيم ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، إضافة إلى إبراز حالة التحصين عبر تطبيق توكلنا.

وأوضح بأنه تم تخصيص 4 أيام في الأسبوع للزيارات العامة و3 أيام للبيوت العائلية، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمكان الزيارة.

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