قريباً في الأسواق.. إنتاج لقاح سعودي 100% ضد فيروس كورونا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قناة “السعودية” عن إنتاج لقاح سعودي 100% ضد فيروس كورونا قريباً.

وأوضحت القناة عبر حسابها الرسمي على تويتر أن شركة “وادي الدمام” تتولي عملية إنتاج اللقاح، وهو حاليا في المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب، وسيتاح في الأسواق قريباً.

يذكر أن شركة وادي الدمام مملوكة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجرى تدشينها على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، ووقعت وزارة الاستثمار اتفاقاً مع الشركة.