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شاهد.. مقطع صادم لرجل يحاول إلقاء نفسه أمام سيارة مسرعة

شاهد.. مقطع صادم لرجل يحاول إلقاء نفسه أمام سيارة مسرعة
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تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو مروع لرجل روسي يحاول إلقاء نفسه أمام السيارات على طريق سريع.

وأظهر الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام روسية، رجل يلقي بنفسه أمام سيارة وهي تسير بسرعة كبيرة على طريق سريع في روسيا.

وتمكن قائد السيارة من تدارك الموقف وانعطف فجأة نحو اليمين حتى لا يصطدم بالرجل

ووفقاً لوسائل الإعلام، فقد نُقل الرجل للمستشفى إثر تعرضه لإصابات بالغة.

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