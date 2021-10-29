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«الكهرباء» تعوض 27 ألف مشترك بـ3 ملايين ريال.. لهذا السبب

«الكهرباء» تعوض 27 ألف مشترك بـ3 ملايين ريال.. لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأكثر من 27 ألف مشترك بقيمة أكثر من 3 ملايين ريال خلال العام الماضي، وذلك بسبب أضرار خدمات الشبكة.

جاء ذلك بقرار من هيئة تنظيم الكهرباء، التي ألزمت شركة الكهرباء بتعويض المشتركين المتضررين، حيث ارتفعت عمليات التعويض للمتضررين بنسبة 38% عن العام السابق وفقاً لصحيفة “المدينة”.

وشملت عمليات التعويض:
-51 % وقت إعادة الكهرباء بعد السداد
 
-36.2 % وقت حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير
 
-11 % وقت التوصيل طالب خدمة جديد
 
-1.8 % تكرار الانقطاع الكهربائي وإعادة الخدمة في الأوضاع العادية

وتركز هيئة تنظيم الكهرباء جهودها على حماية المصلحة العامة وحماية حقوق المستهلكين ومقدمي الخدمة، والارتقاء بالخدمات، والعناية بالمستهلك وحماية حقه في الاختيار الحر بين مقدمي الخدمة المتنافسين، إلى جانب تكوين إطار تنظيمي لتلك الخدمات يتسم بالوضوح، والشفافية، والاستقرار، وعدم التحيز،  والعمل على إيجاد بيئة مناسبة تشجع التنافس المشروع والعادل بين منتجي تلك الخدمات.

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