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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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استشاري يكشف عن 5 أسباب لخلع الكتف.. ويحذر من إهمال هذا الأمر

استشاري يكشف عن 5 أسباب لخلع الكتف.. ويحذر من إهمال هذا الأمر
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تواصل – فريق التحرير:

كشف استشاري جراحة العظام، الدكتور عمر العوفي، عن 5 أسباب تعد الأبرز لخلع الكتف.

وأوضح العوفي عبر تغريدة على حسابه بتويتر، أن أسباب خلع الكتف تتمثل في: قطع الأربطة، أو قطع الأوتار، أو وجود مشكلة في غلاف المفصل، أو ضعف العضلات، وكذلك وجود مشكلة في الأعصاب.

وأوضح العوفي أن خلع الكتف يحتاج مراجعة جراح كتف، لعمل تشخيص دقيق وإيجاد خطة علاجية لكي يكون الكتف ثابتاً.

وحذر العوفي من إهمال علاج الكتف إذا تعرض للخلع، مشيراً إلى أن خلع الكتف المتكرر يقلل من جودة الحياة ويؤدي لتلف وخشونة في المفصل.

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