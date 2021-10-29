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7 خطوات لإصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عاماً عبر «أبشر»

7 خطوات لإصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عاماً عبر «أبشر»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات إصدار وتجديد جواز السفر من خلال منصة “أبشر” لمن هم دون 15 عاماً.

وأوضحت “الجوازات” في فيديوجراف نشرته عبر حسابها بتويتر، أنه يلزم الدخول على بوابة الخدمة من خلال منصة أبشر، ثم اتباع الخطوات التالية:

1 – القائمة الرئيسية “الخدمات الإلكترونية” واختيار خدمات أفراد األسرة.

2 – اختيار تجديد جواز السفر السعودي.

3 – تحديد الفرد المراد تجديد جوازه من قائمة أفراد األسرة.

4 – تظهر معلومات فرد الأسرة للتأكد من بياناته.

5 – الضغط على “التالي” بعد تحديد مدينة وفرع الجوازات لاستلام الجواز.

6 – رفع صورة حديثة وفقًا للشروط الموضحة في المنصة.

7 – الموافقة على الإقرارات والضغط على تأكيد لتنفيذ الخدمة.

 

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