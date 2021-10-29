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«عالم خفي».. اكتشاف علمي جديد في باطن الكوكب

«عالم خفي».. اكتشاف علمي جديد في باطن الكوكب
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تواصل – وكالات:

كشف عالما زلازل من الولايات المتحدة واليابان عن وجود عدة طبقات من المعادن الصلبة والسائلة. وأشار الباحثان إلى أن بعض المعادن توجد في المنتصف بين الاثنين؛ أي بين طبقات المعادن الصلبة والأخرى السائلة.

وأوضح الباحث الأمريكي أن الزلازل التي تحصل على الأرض تتيح للعلماء أن يدرسوا ما يوجد في باطن الأرض وما يحصل فيه من تفاعلات.

وتحدث الباحث، عن وجود طبقات متوالية من المعادن الصلبة والسائلة، أو مواد ملتحمة من حديد أقرب إلى اللزوجة، وذلك في أعلى 240 كيلومترا من لب الأرض، وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”.

وأردف أن الدراسة الحديثة سلطت الضوء على تركيبة كوكب الأرض وتطوره، إضافة إلى سجله الحراري. ويعد لب الأرض محركا للمجال المغناطيسي الذي يحمي كوكبنا من التحول إلى صحراء مشعة مثل المريخ.

وقال الأكاديمي الأمريكي إن فهم هذه الحدود الموجودة في باطن الأرض، من شأنه أن يساعد على وضع نماذج توقع استباقية بشأن المجال المغناطيسي، وبالتالي، حماية الحياة على كوكبنا.

وفي تعليقها على هذا الاكتشاف، قالت الباحثة المختصة في الزلازل بجامعة بريستول، جيسيكا إرفين، “نحن نكتشف عالما جديدا مخفيا في لب كوكب الأرض”.

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