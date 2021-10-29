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ماذا يعني مصطلح «Meta» الاسم الجديد لشركة «فيسبوك»؟

ماذا يعني مصطلح «Meta» الاسم الجديد لشركة «فيسبوك»؟
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تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، مارك زوكربيرج، خلال حدث Connect الذي عقدته الشركة، عن تغيير اسم الشركة من فيسبوك إلى Meta.

وتعد Meta اختصار لكلمة Metaverse وهو المصطلح الذي بدأ فيس بوك فى تبنيه في الفترة الأخيرة، حيث قال زوكربيرج إن Metaverse هي الطريقة الجديدة.

وأشار “مارك زوكربيرج” إن كلمة (ميتا) تأتي من الكلمة اليونانية (بعد) ، إذا يأتي تغيير العلامة التجارية في الوقت الذى تواجه فيه أكبر شركة وسائط اجتماعية فى العالم انتقادات من المشرعين والمنظمين بشأن قوتها السوقية وقراراتها الخوارزمية ومراقبة الانتهاكات على منصاتها.

وقال زوكربيرج : “يُنظر إلينا اليوم كشركة تواصل اجتماعي، لكن في حمضنا النووي نحن شركة تبني التكنولوجيا لربط الناس، وإن الطريقة التي حلت بها الهواتف الذكية محل أجهزة الكمبيوتر المكتبية، ستكون metaverse هي الطريقة التالية التي يتفاعل بها الأشخاص مع أجهزة الكمبيوتر ومع بعضهم البعض.

ووفقاً للشركة فسوف يستمر تطبيق فيس بوك، جنبًا إلى جنب مع واتساب، وماسنجر، وانستجرام، في البقاء على ما هو عليه.

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