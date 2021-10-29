هل يحق للمستهلك المطالبة بضمان جديد لبطارية السيارة؟ «التجارة» تجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة التجارة أنه يحق للمستهلك المطالبة بضمان جديد عند استبدال بطارية السيارة خلال الضمان الساري.

وقالت التجارة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المطالبة بضمان جديد تكون في حالتين “تأخر الوكيل في توفير قطع الغيار، أو أخر الوكيل في عملية الصيانة”.

وبينت الوزارة، أنه سيتم تمديد مدة الضمان بما يعادل مدة التأخير، على أن يُدون ذلك في كرت الضمان أو الفاتورة.