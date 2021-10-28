أمريكا تؤجل إطلاق صاروخ خوفاً من «نسف» قمة «بايدن وبوتين»

تواصل – وكالات:

قررت الولايات المتحدة تأجيل اختبار صاروخ فرط صوتي قبل قمة الرئيس جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف.

وأوضحت صحيفة “بوليتيكو”، أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون، تأجيل اختبار الصاروخ والمخطط إطلاقه منذ فترة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، من بينها مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية ومستشار رفيع في الكونغرس، إن مسؤولا رفيع المستوى في البيت الأبيض اتصل بمكتب وزير الدفاع قبل أقل من أسبوع من القمة، مطالبا بتأجيل اختبار الصاروخ الذي كان البنتاغون يخطط له منذ فترة طويلة.

وتابعت الصحيفة أن المسؤولين في إدارة بايدن كانوا يخشون أن يرسل اختبار مثل هذه الأسلحة “إشارة خاطئة” إلى موسكو أو ينسف القمة بشكل عام.