طقس الجمعة.. سحب رعدية ورياح نشطة وسماء غائمة بهذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة بمشيئة الله تعالى، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقعت المركز، في بيان له عبر موقع الرسمي، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية. ولا يستبعد تكون الضباب على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وتكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.