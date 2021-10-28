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بعد إساءة  جورج قرداحي .. الأمير عبد الرحمن بن مساعد: حان الوقت لاتخاذ هذا القرار

بعد إساءة  جورج قرداحي .. الأمير عبد الرحمن بن مساعد: حان الوقت لاتخاذ هذا القرار
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تواصل- فريق التحرير:

قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد إنه حان الوقت أن يعود سفير المملكة في لبنان إلينا،  وأن يذهب سفيرها إليهم.

وكتب الأمير بن مساعد على حسابه في تويتر :”  بعض مواطني لبنان  ” الإيراني” في وسائل التواصل يقولون معلقين على أزمة قرداحي :  ” حِلّوا عنّا بقا “، مضيفا :” وأدعو الله أن يتم ذلك”.

وأضاف الأمير بن مساعد :”  ففي رأيي الشخصي،  حان الوقت أن (نحل عنكم وتحلوا عنّا ).

كما حان أيضا أن يعود سفيركم إليكم وسفيرنا إلينا فأي جدوى للعلاقات مع دولة تنأى بنفسها عن علاقات حسنة معنا؟

وكانت وزارة خارجية المملكة، قد استدعت الأربعاء، السفير اللبناني احتجاجا على تصريحات قرداحي.

وذكرت الخارجية  في بيان لها : أنها سلمت إلى السفير اللبناني لدى الرياض فوزي كبارة مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي المسيئة لجهود التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا.

كما استدعت دول خليجية أخرى السفير اللبناني في بلادها، وسلمته مذكرة احتجاج بعد تصريحات “قرداحي” المسيئة تجاه المملكة.

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