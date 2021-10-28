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«الموارد البشرية» تتيح وظائف للعمل عن بعد في عدد من التخصصات

«الموارد البشرية» تتيح وظائف للعمل عن بعد في عدد من التخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية ممثلة برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف للرجال والنساء بنظام العمل (عن بُعد)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي تسويق.
2- مدير خدمات العملاء.
3- مساعد إداري.
4- مدير علاقات عامة.
5- موظف استقبال.
6- أخصائي تطوير تنظيمي.

تفاصيل بشأن العمل عن بُعد:

1- الحد الأدنى للأجور للعاملين عن بعد في نطاقات:

– يشترط لاحتساب العامل  في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن (4,000 ريال)، حيث أن عملية احتساب العامل (عن بُعد) لا تختلف عن العامل التقليدي في نطاقات.

2- هل يسجل العاملين عن بعد في نظام التأمينات الاجتماعية؟
– التسجيل في التأمينات شرط مسبق لأي عامل عن بعد، لذلك يجب أن يكون العامل عن بعد مسجلا في التأمينات كعامل عن بعد بدوام كامل / جزئي قبل أن يتم تسجيله في بوابة العمل عن بعد.

ما هي شروط الالتحاق بالعمل عن بعد؟

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة مواطن سعودي الجنسية.
2- العمر من 18 إلى 60 سنة
3- لا يتطلب شهادات عليا.
4- يشترط المعرفة أو الإلمام باستخدام الأجهزة التقنية.

طريقة التقديم:

– وأشار برنامج العمل عن بعد إلى أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

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