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«قمامة على شكل أدوية».. طبيب روسي: خطأ فادح يتم ارتكابه أثناء الإصابة بكورونا

«قمامة على شكل أدوية».. طبيب روسي: خطأ فادح يتم ارتكابه أثناء الإصابة بكورونا
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تواصل- وكالات:

قال الطبيب الروسي “ألكسندر مياسنيكوف” إن العديد من المرضى يحصلون على الكثير من القمامة على شكل أدوية يفترض أنها مضادة للفيروسات.

وبحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك عن مياسنيكوف، فإنه عن عند الإصابة بفيروس كورونا، يبدأ الكثيرون في تناول العديد من الأدوية بشكل عشوائي.

وأوضح الطبيب الروسي أن مثل هذا النهج في العلاج لن يؤدي إلا إلى تفاقم الحالة.

وتابع قائلا : أخشى أن هذا العلاج غير المنضبط لمجموعة كبيرة من الناس، بدلاً من المساعدة، قد يزيد الوفيات، ودعا الأطباء إلى إبلاغ المرضى بمخاطر تناول الأدوية غير الضرورية.

وأشار مياسنيكوف إلى أنه يمكن معالجة كورونا في أغلب الأحيان في المنزل، والذهاب إلى المستشفى ضروري فقط أثناء الالتهاب الرئوي.

 

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