عبد الفتاح البرهان: نسعى لانتقال مدني كامل في السودان

تواصل – وكالات:

أكد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء أمس الخميس، أنه يسعى لـ”انتقال مدني كامل يكفل للسودانيين العيش بكرامة”.

وأوضح البرهان، خلال لقائه بوفد من حراك ثوار ديسمبر المستقلين وتحالف الكتل الثورية، أن مفتاح نجاح الانتقال هو الشباب الثوري الذي صنع المعجزات بسلميته، مشددا في حديثه على ضرورة حدوث “انتقال مدني كامل يكفل للسودانيين العيش بكرامة”.

في سياق متصل، تعهد البرهان بإكمال هياكل الانتقال بتمثيل لكل الولايات دون حزبية أو جهوية.

يذكر أن القائد العام للجيش السوداني أعلن، يوم الاثنين الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.