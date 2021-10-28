الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مواطنة في بيش تشكو إزالة بسطتها.. والبلدية تتفاعل (فيديو)

مواطنة في بيش تشكو إزالة بسطتها.. والبلدية تتفاعل (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أبدت مواطنة في محافظة بيش استيائها بعد إزالة بسطتها التي تعمل عليها بعد أن قام أحد الأشخاص بتقديم ببلاغ ضدها.

وقالت المواطنة، لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”، إنها طالما تسعى على رزقها، وتتحمل ذلك من أجل المسؤوليات التي لديها.

كما أبدت المواطنة حزنها الشديد من مقدم البلاغ ضدها والذي تسبب في قطع رزقها، وقالت “حدث ما حدث بحقي بكل بساطة.. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق”.

في سياق متصل، تفاعلت محافظة وبلدية بيش بمنطقة جازان، مع شكوى المواطنة بعد إزالة بسطتها التي أقامتها على طريق عام وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع تشكو ما حدث لها.

مواد ذات صلة

مواطنة دخلت المستشفى بسبب الغثيان فخرجت جثمان (تفاصيل صادمة)

مواطنة دخلت المستشفى بسبب الغثيان فخرجت جثمان (تفاصيل صادمة)

مستثمر في الإبل: الأسعار وصلت لـ20 مليون ريال وهذه نصائح لمن يريد الشراء (فيديو)

مستثمر في الإبل: الأسعار وصلت لـ20 مليون ريال وهذه نصائح لمن يريد الشراء (فيديو)

وافدة تنتحل هوية مواطنة طوال 19 عاماً وتتزوج من زوج شقيقتها

وافدة تنتحل هوية مواطنة طوال 19 عاماً وتتزوج من زوج شقيقتها

مواطنة مسنة تترجل من سيارتها ليلاً لتغطي شاباً ينام في العراء (فيديو)

مواطنة مسنة تترجل من سيارتها ليلاً لتغطي شاباً ينام في العراء (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة