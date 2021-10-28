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5 أعمال صالحة لبر الوالدين بعد موتهما.. تعرف عليها

5 أعمال صالحة لبر الوالدين بعد موتهما.. تعرف عليها
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تواصل- فريق التحرير

بر الوالدين من أعظم أعمال البر، كما أن عقوقهما من أعظم الكبائر.

ويحرص الجميع على بر والديه في حياتهما، فكيف يكون برهما بعد موتهما.

ففي سؤال وجه لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عن ” كيفية بر الوالدين بعد موتهما ؟”، بأن برهما يكون بعدد من الأعمال الصالحة.

وذكر سماحته أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بر والديه بعد موتهما فقال :”  يا رسول الله، هل بقي من بر أبويّ شيء أبرهما به بعد موتهما؟”.

فقال له صلى الله عليه وسلم: ” نعم”.

ووجهه عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأعمال من الخير:

1-الصلاة عليهما

2- الاستغفار لهما

3- إنفاذ عهدهما من بعدهما

4- صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما

5- إكرام صديقهما

 

 

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