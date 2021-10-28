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«مدني الباحة» ينقذ رجلاً انجرفت مركبته في مجرى السيل بوادي العقيق (صور)

«مدني الباحة» ينقذ رجلاً انجرفت مركبته في مجرى السيل بوادي العقيق (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في منطقة الباحة، مساء اليوم الخميس، إنقاذ رجل انجرفت مركبته في مجرى السيل بوادي العقيق.

وأوضح الدفاع لمدني، في تغريدة عبر “تويتر”: أن مدني الباحة تمكن من إنقاذ رجل انجرفت مركبته في مجرى السيل بوادي العقيق، وهو بصحة جيدة – ولله الحمد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الخميس بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة. وطقس رطب على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

 

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