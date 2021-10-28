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مختص: سماسرة قضايا الديَّات يستنزفون 120 مليون ريال سنوياً بالمملكة (فيديو)

مختص: سماسرة قضايا الديَّات يستنزفون 120 مليون ريال سنوياً بالمملكة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الإعلامي وعضو برنامج ولي العهد لإصلاح ذات البين سعود الحقباني، أن السماسرة هم السبب الرئيسي في أغلب الأزمات التي يعيشها المجتمع بسبب قضايا القتل والثأر والديات.

وقال الحقباني، خلال استضافته اليوم الخميس ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: إن السماسرة هم سبب التجمعات أمام منازل أهالي المقتولين و120 مليون سنويًّا تستنزف بسبب الديات.

وأشار سعود الحقباني إل أن السماسرة هم من يخططون لكل الشيء، وهم من يشغلون أهل القتيل ويطلبون من الناس عدم العفو”.

وتابع أنهم يصممون على الحصول على الديات، مؤكداً أن هذا الأمر مخالف للشريعة الإسلامية السمحاء.

 

 

 

 

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