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هزّت الجزائر.. «طعنة في القلب» تنهي حياة كفيف حافظ لكتاب الله

هزّت الجزائر.. «طعنة في القلب» تنهي حياة كفيف حافظ لكتاب الله
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة مؤثرة، هزت الشارع الجزائري، بسبب نهاية مؤلمة لشاب كفيف حافظ للقرآن، كان ضحية هجوم للاستيلاء على جهازه الأيفون.

وفي تفاصيل الواقعة التي نشرها موقع تليفزيون النهار، فقد تمت الجريمة أمس الأربعاء، بحي لاكولون بعنابة ، بعد صلاة العصر، حيث  خرج الضحية من منزل خالته متوجها إلى منزله العائلي.

ونقل الموقع عن عائلة الضحية، أن الشاب الضحية خرج في الطريق، حيث رن هاتفه ” الأيفون” وعندما قام بإخراج الهاتف ليجيب عن المكالمة، هاجمه شخصان، وحينما قام الشاب بالدفاع عن نفسه، طعنوه بسكين في القلب، ليسقط قتيلاً بعد الطعنة.

وقد عرف الشاب الضحية البالغ من العمر 28 عاما، بحسن سلوكه وحفظه لكتاب الله.

وتمكنت عناصر الشرطة من توقيف أحد المتهمين، بينما  يتم البحث عن المتهم الثاني، الذي لاذ بالفرار بعد ارتكاب الجريمة.

 

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