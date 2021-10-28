«الفالح»: الصندوق السيادي يخطط لإقامة خطوط طيران ومطار جديد في الرياض

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أكد وزير الاستثمار خالد الفالح اليوم أنه لن يفاجأ إذا وصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار سنويا قبل عام 2030.

وقال الفالح، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تجاوز بالفعل المستهدف في 2021 وسيتجاوز عام 2022 المستهدفات أيضا، موضحاً أن الصندوق السيادي السعودي يقود خططاً لإقامة مركز للطيران في الرياض لخطوط طيران سعودية أخرى، مشيراً إلى أنه سيكون هناك استثمار كبير لإقامة مطار جديد في الرياض.

وتابع وزير الاستثمار إن شركة لوسيد لتصنيع السيارات تقيم فرصة لإقامة منشأة تصنيع في المملكة، وفقا لـ”رويترز”.

وأشار إلى أنه تجري محادثات مع مصنعي سيارات لإقامة منشآت لها في المملكة ويمكن الإعلان عن إحداها هذا العام، مضيفا أن “هؤلاء المصنعين سيكونون من أجل سيارات المستقبل”.