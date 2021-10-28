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القبض على 17 مخالفاً سرقوا مركبات متعطلة لتفكيك أجزائها وبيعها بالرياض

القبض على 17 مخالفاً سرقوا مركبات متعطلة لتفكيك أجزائها وبيعها بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 17 مخالفاً لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم سرقة مركبات متعطلة وتفكيك أجزائها وبيعها.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة قبضت على (17) مخالفاً لنظام الإقامة، منهم (14) من الجنسية السودانية، و (3) من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والسورية، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ارتكبوا جرائم سرقة مركبات متعطلة، وتفكيك أجزائها وبيعها، والقبض على مواطنين قاما بإيواء المخالفين وإخفاء المسروقات، وتخزين أجزائها في مواقع تعود ملكيتها لهما.

وأضاف متحدث شرطة منطقة الرياض، أنه جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى النيابة العامة.

 

 

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