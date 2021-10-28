شاهد.. الإطاحة بمرتكبي جرائم ابتزاز واعتداء جنسي  بجازان

تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو القبض على مواطن ومخالفين لأنظمة أمن الحدود من الجنسية اليمنية ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان نايف حكمي، قد صرح أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والآداب وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن ومخالفين لأنظمة أمن الحدود من الجنسية اليمنية ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي.

وأضاف أنه جرى توقيفهم، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.