تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الخميس، عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة” في جمرك الخفجي.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه سيتم إقامة المزاد، الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر 2021م الساعة 9 صباحا بجمرك الخفجي.

ومن ضمن الشروط للاشتراك في المزاد دفع مبلغ تأميني 10 آلاف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة.

واشترطت الهيئة دفع عمولة السعي وهي نسبة 2.5%، وأن يقوم المشتري بإخراج السيارات والبضائع خلال مدة 5 أيام برسم الوارد، وخلال 20 يوماً برسم الصادر، مع حساب رسوم أرضيات إذا تم تجاوز المدة المسموح بها، وعرضها للبيع مرة أخرى.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أهمية التزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية.