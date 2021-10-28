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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«التعليم» تحدد موعد اختبار PIRLS لطلاب الابتدائية

«التعليم» تحدد موعد اختبار PIRLS لطلاب الابتدائية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري، موعد اختبارات PIRLS لطلبة الصف الخامس الابتدائي.

وقالت الشهري، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: يستعد ممثلو الوطن من طلبة الصف الخامس الابتدائي -استثنائياً هذا العام 2021- للمشاركة في اختبارات PIRLS خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر، وذلك بعد جهود كبيرة بذلتها وزارة التعليم بالشراكة مع الأسر في تهيئة وتحفيز أبنائها للاختبار؛ رغم تحديات الجائحة.

 

 

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