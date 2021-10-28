«التعليم» تحدد موعد اختبار PIRLS لطلاب الابتدائية

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري، موعد اختبارات PIRLS لطلبة الصف الخامس الابتدائي.
وقالت الشهري، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: يستعد ممثلو الوطن من طلبة الصف الخامس الابتدائي -استثنائياً هذا العام 2021- للمشاركة في اختبارات PIRLS خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر، وذلك بعد جهود كبيرة بذلتها وزارة التعليم بالشراكة مع الأسر في تهيئة وتحفيز أبنائها للاختبار؛ رغم تحديات الجائحة.
يستعد ممثلو الوطن من طلبة الصف الخامس الابتدائي -استثنائياً هذا العام 2021- للمشاركة في#اختبارات_PIRLSخلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر، وذلك بعد جهود كبيرة بذلتها#وزارة_التعليمبالشراكة مع الأسر في تهيئة وتحفيز أبنائها للاختبار؛ رغم تحديات الجائحة.
دعواتنا للجميع بالتوفيق.pic.twitter.com/azXmh5LccH
— المتحدث الرسمي باسم التعليم العام (@spokesp_moe)October 28, 2021