«وقولوا للناس حسنا».. طبيب أخاف مريضه فنقل للطواريء

تواصل- فريق التحرير:

هناك علاقة وطيدة بين النفس والبدن، لا يمكن فصلهما عن بعضهما، فتعاطف وإحساس الطبيب بمريضه، هي أول الطرق الناجعة في شفاء المريض.

الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، حذّر من الأسلوب الجاف مع المرضى، مذكراً بواقعة، تسببت في انهيار فوري لمريض.

وكتب النمر على حسابه في تويتر :” كلمة عتاب لذلك الطبيب: فجَعَ المريضَ وأخافَه من كلستروله، حيث كانت نسبته (4.1) في الدم.

وأضاف أن المريض أغمي عليه في العيادة، وتم نقله للطوارئ، حيث ناشد النمر الأطباء قائلا :” المطلوب: قولوا للناس حُسناً”.

وعلق رواد تويتر على ضرورة الكلمة الحسنة، حيث كتب أحدهم :” نعم الأسلوب نعمة ورقي.. عندي عمي كان مريض بداء الفيل وكنت بجانبه طول فترة تعبه وكل يوم كنت أشجعه.. ورغم أن الوضع الصحي كان جدا غير مستقر ولكن كان يبلغني بأن الطبيب يأتي له ويطلب منه غسلها فقط بالماء.. الطب رحمة وعطاء و”عطاء الكلمة والأسلوب” أفضلها لا أعمم ولكن لابد من الأسلوب”.

كما وجه النمر أيضا نصيحة للشباب للعناية بوالدهم مريض القلب قائلا :” لأولئك الشباب.. لا تجبروا والدكم مريض القلب في آخر عمره على بيع إِبِلِه…فهي ماضيه وحاضره ومستقبله..وهي ذكرياته.. وهي أعز ما يملك على وجه الأرض، ولن يفرقه عن إِبِلِه إلا الموت(كما قال لكم من قبل)”.