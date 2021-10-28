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وزير التعليم يدشن المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.. تقدم 3 خدمات رئيسية

وزير التعليم يدشن المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.. تقدم 3 خدمات رئيسية
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تواصل – فريق التحرير:

دشن وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX بمقر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وأوضح وزير التعليم،  أن المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX تعد رافدًا من روافد تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 في إتاحة فرص التعلّم مدى الحياة، وتعزيز التكامل والاقتصاد التشاركي في القطاع، والإسهام في خلق تجربة تعليمية مبتكرة بمعايير معتمدة تلبي احتياجات المستقبل.

وتعد منصة FutureX إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، التي تعمل على تمكين الجهات في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة، من خلال ربط المزودين والمستفيدين وفق حوكمة تضمن الجودة وتكافؤ الفرص، حيث تهدف منصة FutureX إلى تعزيز موثوقية التعليم والتدريب الإلكتروني، وتوفير فرص تعلم توافق احتياجات المستقبل، وتحسين سرعة استجابة التعليم الإلكتروني للمتغيرات وتعزيز كفاءته.

وتقدم المنصة 3 خدمات رئيسة تتمثل في توفير المنصات التعليمية من خلال ربط الجهات الراغبة في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني بالمزودين المؤهلين لإنشاء وتطوير المنصات التعليمية، وصناعة المحتوى التعليمي عبر إتاحة بناء وتطوير محتوى تعليمي إلكتروني وذلك بالربط مع صناع المحتوى المعتمدين وفق منهجية مبنية على أفضل الممارسات التعليمية، إضافة إلى تسهيل التعاون وبناء الشراكات المحلية والعالمية بين الجهات وروّاد التعليم الإلكتروني من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في التعليم الإلكتروني.

وقدمت المنصة مبادرة أساس التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجامعات السعودية لتمكينها من بناء تجربة تعليمية مخصصة من خلال مستودع المقررات النموذجي، للوصول إلى مقررات ومهارات أساسية للمرحلة الجامعية بنظام المقررات الإلكترونية هائلة الالتحاق (MOOC)، ويأتي ذلك من منطلق تعزيز التكامل بين الجامعات في صناعة المحتوى التعليمي، وتحقيق الوصول إلى محتوى الإعداد العام والمهارات الأساسية.

وتتكامل منصة FutureX مع عدد من شركاء النجاح على الصعيدين المحلي والعالمي وهم: إثرائي من معهد الإدارة العامة، وشركة البحر الأحمر، و edX و Coursera و FutureLearn وذلك بهدف التزويد بالمحتوى وتقديم الخدمات وتبادل المعرفة والخبرات، لتعزيز كفاءة التعليم الإلكتروني وتوفير فرص تعلّم إلكتروني مرتبطة بالاحتياج.

وتعمل المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX على تمكين الجهات من تقديم تعليم إلكتروني موثوق ومتاح للجميع لتسهم في تنمية قطاع التعليم الإلكتروني في المملكة، من خلال حوكمة التكامل، وتعزيز الاقتصاد التشاركي، وبناء منظومة تعليمية متكاملة، وإتاحة فرص تعلم متنوعة للجميع تواكب المستقبل.

وفي إطار تعزيز التكامل بين المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والجهات ذات العلاقة، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين المركز وكل من: وزارة السياحة، والجامعة السعودية الإلكترونية، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، ورفع مستوى التنسيق والتكامل من خلال تبادل أفضل الممارسات، والمعلومات التي تدعم قطاعي التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة.

الجدير بالذكر أن المركز يحرص على دعم وتمكين الجهات لتقديم تعليم إلكتروني موثوق وذي جودة عالية ومتوافق مع أفضل المعايير، للوصول إلى مواطن مؤهل بقدرات ومهارات مرتبطة بسوق العمل بما يحقق المستهدفات الوطنية.

 

 

 

 

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