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أطعمة تسبب «الأرق».. لا تتناولها قبل النوم

أطعمة تسبب «الأرق».. لا تتناولها قبل النوم
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت د. أناستاسيا غافريكوفا، خبيرة التغذية الروسية، من تناول بعض الأطعمة في وجبة العشاء والتي قد تسبب الأرض وصعوبة النوم ليلا.

ووجهت الخبيرة الروسية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء نصيحة مهمة لجميع من يعاني من سوء النوم، بالتخلي عن تناول المكرونة في وجبة العشاء، موضحة أنه يجب قبل كل شيء الامتناع عن تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، وعدم الإكثار من وجبة العشاء.

وأشارت إلى أن الإفراط في تناول الطعام مساء قد يكون مرتبطا بعدم تناول وجبة الفطور وتناول وجبات خفيفة متكررة خلال النهار، بدلاً من الوجبات الكاملة.

وأضافت “إذا تناول الشخص في وجبة العشاء المكرونة مع الجبنة والمايونيز، ومن ثم شرب الشاي مع الحلوى، فسيكون من الصعب عليه أن يغفو بسرعة وينام جيدا. لأن الجسم ليلا لا يحتاج إلى الكربوهيدرات، بل يحتاج إلى الراحة وليس إلى الطاقة.

وتابعت أن الجسم يحتاج إلى بضعة ساعات لهضم هذا الطعام، أي بدلا من الراحة يضطر الجسم للعمل وهدر طاقته”، موضحة أن وجبة العشاء المثالية يجب أن تحتوي على البروتين والخضروات والخضار والزيوت الصحية.

وختمت الخبيرة الروسية بقولها “يمكن أن تتضمن وجبة العشاء مثلا لحم دجاج مسلوق أو مطبوخ على البخار مع بروكلي أو قرنبيط وبعض الخضروات الموسمية والخس وزيت غير مكرر. بعد وجبة كهذه يمكن أن يغفو الشخص بسهولة وبسرعة”.

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