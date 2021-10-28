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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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لمستخدمي آيفون.. ميزة مفيدة تتعلق بالفيديوهات في نظام MacOS الجديد

لمستخدمي آيفون.. ميزة مفيدة تتعلق بالفيديوهات في نظام MacOS الجديد
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي عن ميزة جديدة في نظام التشغيل الجديد MacOS Monterey والتي تتيح عرض مقاطع الفيديوهات بسهولة.

وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يوفر نظام التشغيل الجديد MacOS Monterey ميزة AirPlay لأجهزة MacBooks مما يتيح لك عرض مقاطع الفيديوهات من جهاز iPhone إلى الماك”.

 

 

 

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