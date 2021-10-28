لمستخدمي آيفون.. ميزة مفيدة تتعلق بالفيديوهات في نظام MacOS الجديد

ميزة خاصة في «آيفون» لحظر «الإعلانات المزعجة».. تعرّف على طريقة تفعيلها

بدءاً من الشهر المقبل.. قائمة بهواتف «أندرويد» و «آيفون» التي ستتوقف عن دعم «واتساب»