لمستخدمي آيفون.. ميزة مفيدة تتعلق بالفيديوهات في نظام MacOS الجديد

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كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي عن ميزة جديدة في نظام التشغيل الجديد MacOS Monterey والتي تتيح عرض مقاطع الفيديوهات بسهولة.
وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يوفر نظام التشغيل الجديد MacOS Monterey ميزة AirPlay لأجهزة MacBooks مما يتيح لك عرض مقاطع الفيديوهات من جهاز iPhone إلى الماك”.
يوفر نظام التشغيل الجديد MacOS Monterey ميزة AirPlay لأجهزة MacBooks مما يتيح لك عرض مقاطع الفيديوهات والموسيقى من جهاز iPhone إلى الماك.pic.twitter.com/ZNN6TwEFIi
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp)October 28, 2021