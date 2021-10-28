بدء إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

من المقرر أن تبدأ إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية في هذا العام للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات مع نهاية دوام يوم الأربعاء المقبل.

ووفقا للتقويم الدراسي فمن المقرر أن تكون أيام الإجازة الخميس الجمعة والسبت، حيث تمت إضافة يوم واحد فقط إلى إجازة نهاية الأسبوع.

الجدير بالذكر أن عطلة نهاية الأسبوع المطولة هي عطلة جديدة قامت وزارة التعليم بوضعها ضمن التقويم الدراسي الجديد بعد وضع ثلاثة فصول دراسية.

وبحسب التقويم الدراسي، تكون مدة الإجازة نهاية أسبوع مطولة من أربعة إلى ثلاثة أيام يتم إضافة يوم أو يومين إلى إجازة عطلة نهاية الأسبوع السبت والجمعة أو إضافة يومي الأربعاء والخميس.