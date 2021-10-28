براتب 7 آلاف ريال.. «تقني الألبان» يفتح باب الدبلوم المبتدئ بالتوظيف للثانوية

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة (80%) فأعلى (مسار علمي).

3- حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة (65%) فأعلى.

4- ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.

5- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.

6- اجتياز الفحص الطبي.

التخصصات:

1- تقنية الإنتاج الغذائي.

2- قسم صيانة المعدت.

3- قسم تقنيات المزارع.

4- قسم المحاسبة التقنية.

المزايا:

1- شهادة دبلوم معتمدة.

2- تدريب مبتدئ بالتوظيف (براتب من 5500 ريال إلى 7300 ريال).

3- مكافأة شهرية (3,000 ريال).

4- التأمين الطبي.

5- توفير السكن والمواصلات للمتدربين.

6- يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.

موعد ورابط التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1443/03/22هـ الموافق 2021/10/28م، من خلال الرابط التالي

اضغط هنا، كما يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالياضغط هنا.