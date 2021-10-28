براتب 7 آلاف ريال.. «تقني الألبان» يفتح باب الدبلوم المبتدئ بالتوظيف للثانوية
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في (شركة المراعي)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
شروط التقديم: 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة (80%) فأعلى (مسار علمي). 3- حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة (65%) فأعلى. 4- ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات. 5- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية. 6- اجتياز الفحص الطبي.
التخصصات: 1- تقنية الإنتاج الغذائي. 2- قسم صيانة المعدت. 3- قسم تقنيات المزارع. 4- قسم المحاسبة التقنية.
المزايا: 1- شهادة دبلوم معتمدة. 2- تدريب مبتدئ بالتوظيف (براتب من 5500 ريال إلى 7300 ريال). 3- مكافأة شهرية (3,000 ريال). 4- التأمين الطبي. 5- توفير السكن والمواصلات للمتدربين. 6- يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.
موعد ورابط التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1443/03/22هـ الموافق 2021/10/28م، من خلال الرابط التالي اضغط هنا، كما يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالياضغط هنا.