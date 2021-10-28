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براتب 7 آلاف ريال.. «تقني الألبان» يفتح باب الدبلوم المبتدئ بالتوظيف للثانوية

براتب 7 آلاف ريال.. «تقني الألبان» يفتح باب الدبلوم المبتدئ بالتوظيف للثانوية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في (شركة المراعي)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

شروط التقديم:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة (80%) فأعلى (مسار علمي).
3- حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة (65%) فأعلى.
4- ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.
5- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.
6- اجتياز الفحص الطبي.

التخصصات:
1- تقنية الإنتاج الغذائي.
2- قسم صيانة المعدت.
3- قسم تقنيات المزارع.
4- قسم المحاسبة التقنية.

المزايا:
1- شهادة دبلوم معتمدة.
2- تدريب مبتدئ بالتوظيف (براتب من 5500 ريال إلى 7300 ريال).
3- مكافأة شهرية (3,000 ريال).
4- التأمين الطبي.
5- توفير السكن والمواصلات للمتدربين.
6- يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.

موعد ورابط التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1443/03/22هـ الموافق 2021/10/28م، من خلال الرابط التالي
اضغط هنا، كما يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالياضغط هنا.

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