النيابة اللبنانية تحفظ شكوى ضد حسن نصر الله في «أحداث الطيونة» الدامية

تواصل – وكالات:

أعلنت النيابة العامة اللبنانية، اليوم الخميس، أن المحامي العام التمييزي حفظ الشكوى المقدمة بحق سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، وقاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار.

كما أعلنت أن النائب العام لدى محكمة التمييز قرر حفظ شكوى أخرى مقدمة ضد زعيم حزب الله، حسن نصر الله بشأن مسيرة الطيونة الدامية.

وكانت أحداث الطيونة بدأت بتجمع لمناصري “حزب الله”و و”حركة أمل” في المنطقة المذكورة قبل التوجه إلى قصر العدل، حيث كان يقام اعتصام للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وبحسب الجيش اللبناني فإن المتظاهرين تعرضوا لهجوم برشقات نارية.