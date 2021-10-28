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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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سجين يضرم النار في نفسه داخل سجن إيراني

سجين يضرم النار في نفسه داخل سجن إيراني
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الصحافي الإيراني السجين كيوان صميمي في قناته على تطبيق “تلغرام” بأن مهدي داريني، الناشط السياسي المسجون في سجن إيفين، قد أضرم النار في نفسه.

وأقدم مهدي داريني على إضرام النار في نفسه يوم الأربعاء بعد منع مسؤولي الأمن ومكتب المدعي العام الإفراج المشروط عنه، وعدم جدوى مراسلاته واحتجاجاته، وأن الحراس والسجناء بعد إطفاء الحريق، نقلوه إلى مستوصف سجن إيفين الطبي.

وأضاف صميمي، أن داريني حذر المسؤولين المعنيين في سجن إيفين قبل أيام قليلة، وقال إنه إذا لم يهتم محقق القضية لطلبه، فإنه سيضرم النار في نفسه.

يذكر أن مهدي داريني اعتُقل في يونيو 2019 وحكم عليه بالسجن 11 عامًا بتهمتي “التجمع والتواطؤ بقصد زعزعة الأمن القومي” و”الدعاية ضد النظام”.

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