7.5 مليار حجم التداول.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 11758 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهمالرئيسية اليوم منخفضاً 48.97 نقطة ليقفل عند مستوى 11758.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 185 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وقت اللياقة، ومبكو، ومهارة، وأسترا الصناعية، وزجاج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المجموعة السعودية، وبتروكيم، وبترو رابغ، وسبكيم العالمية، وكيمانول، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.19% و 8.24% .

فيما كانت أسهم شركات بترو رابغ، وسبكيم العالمية، والتصنيع، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات بترو رابغ، وسبكيم العالمية، والراجحي، وسابك، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 343.62 نقطة ليقفل عند مستوى 24255.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1348 صفقة.