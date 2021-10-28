«بكاء وتأثر».. مدير جامعة الجوف السابق يتذكر تفاصيل فاجعة وفاة 5 من أبنائه (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تذكر مدير جامعة الجوف السابق الدكتور إسماعيل البشري، بعض تفاصيل الحادث الأليم الذي ألم به وبأسرته، وراح ضحيته 5 من أبنائه قبل 7 سنوات، ولم يتمالك دموعه عند الحديث عن تأثير إحدى ابنتيه على شقيقتها لتغيير رأيها والسفر سويا ليموتا معا.

وقال “البشري”، في لقائه أمس على “قناة الرسالة”: “في أثناء العودة من رحلتنا بالإمارات قبل سنوات، وقع الحادث الأليم بإحدى الطرق في المنطقة الشرقية، وأنزل الله علينا الصبر والسكينة لتحمل ألم الفراق”.

وأضاف: “في تلك الحادثة دروس عجيبة، بنتي أسماء -رحمها الله- كان لديها طموح وأثناء دراستها الجامعية كانت تؤلف كتابًا عن رعاية الأطفال ومشاكل التحرش، وقبل رحلة الحادث تحدثَتْ عن نيتها في البقاء معنا وعدم السفر؛ لوضع اللمسات الأخيرة على الكتاب، وطلبَتْ مني كتابة مقدمته عند عودتي، وقبل الرحلة بثلاثة أيام طلبت شقيقتها الصغرى أفنان -التي توفيت معها في الحادث- منها مرافقتنا في السفر، وقالت لها: الرحلة ليس لها طعم ولا لذة إلا بوجودك معنا، فوافقت على طلبها”.

وأنهى حديثه عن الذكرى الأليمة بقوله: “سبحان الله كيف القدر يحرك الإنسان ويقوده إلى أجله، ولا أدري كيف أنزل الله علينا السكينة عند رؤية الحادث، وما هون علينا كثيراً الموقف الرسمي والشعبي والتضامن الواسع معنا في مصابنا”.

وفجع “البشري” بوفاة خمسة من أبنائه في أبريل من عام 2014 في حادث سير في المنطقة الشرقية، وهم: محمد (20 عامًا) ويدرس في كلية الطب المستوى الثاني، وأفنان (21 عامًا) طالبة بجامعة الإمام محمد بن سعود، وأسماء التي تدرس في كلية حاسب آلي بجامعة الأمير سلطان، وأحمد (18 عامًا) طالب في الثانوية العامة، وسلطان (10 أعوام) ويدرس في الصف الرابع في مدرسة ابن خلدون الابتدائية.