الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«بكاء وتأثر».. مدير جامعة الجوف السابق يتذكر تفاصيل فاجعة وفاة 5 من أبنائه (فيديو)

«بكاء وتأثر».. مدير جامعة الجوف السابق يتذكر تفاصيل فاجعة وفاة 5 من أبنائه (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تذكر مدير جامعة الجوف السابق الدكتور إسماعيل البشري، بعض تفاصيل الحادث الأليم الذي ألم به وبأسرته، وراح ضحيته 5 من أبنائه قبل 7 سنوات، ولم يتمالك دموعه عند الحديث عن تأثير إحدى ابنتيه على شقيقتها لتغيير رأيها والسفر سويا ليموتا معا.

وقال “البشري”، في لقائه أمس على “قناة الرسالة”: “في أثناء العودة من رحلتنا بالإمارات قبل سنوات، وقع الحادث الأليم بإحدى الطرق في المنطقة الشرقية، وأنزل الله علينا الصبر والسكينة لتحمل ألم الفراق”.

وأضاف: “في تلك الحادثة دروس عجيبة، بنتي أسماء -رحمها الله- كان لديها طموح وأثناء دراستها الجامعية كانت تؤلف كتابًا عن رعاية الأطفال ومشاكل التحرش، وقبل رحلة الحادث تحدثَتْ عن نيتها في البقاء معنا وعدم السفر؛ لوضع اللمسات الأخيرة على الكتاب، وطلبَتْ مني كتابة مقدمته عند عودتي، وقبل الرحلة بثلاثة أيام طلبت شقيقتها الصغرى أفنان -التي توفيت معها في الحادث- منها مرافقتنا في السفر، وقالت لها: الرحلة ليس لها طعم ولا لذة إلا بوجودك معنا، فوافقت على طلبها”.

وأنهى حديثه عن الذكرى الأليمة بقوله: “سبحان الله كيف القدر يحرك الإنسان ويقوده إلى أجله، ولا أدري كيف أنزل الله علينا السكينة عند رؤية الحادث، وما هون علينا كثيراً الموقف الرسمي والشعبي والتضامن الواسع معنا في مصابنا”.

وفجع “البشري” بوفاة خمسة من أبنائه في أبريل من عام 2014 في حادث سير في المنطقة الشرقية، وهم: محمد (20 عامًا) ويدرس في كلية الطب المستوى الثاني، وأفنان (21 عامًا) طالبة بجامعة الإمام محمد بن سعود، وأسماء التي تدرس في كلية حاسب آلي بجامعة الأمير سلطان، وأحمد (18 عامًا) طالب في الثانوية العامة، وسلطان (10 أعوام) ويدرس في الصف الرابع في مدرسة ابن خلدون الابتدائية.

مواد ذات صلة

إصابة معلمة وسائق في انقلاب حافلة بالطائف (صور)

إصابة معلمة وسائق في انقلاب حافلة بالطائف (صور)

حادث أليم.. تفحم «سبعيني» في وضع السجود بحريق شرق القنفذة

حادث أليم.. تفحم «سبعيني» في وضع السجود بحريق شرق القنفذة

أول إجراء لعائلة «ناحر زوجته» بعد وقوع الجريمة.. شقيق المجني عليها يتحدث

أول إجراء لعائلة «ناحر زوجته» بعد وقوع الجريمة.. شقيق المجني عليها يتحدث

مصرع حفيدة رئيس موريتانيا في حادث أليم

مصرع حفيدة رئيس موريتانيا في حادث أليم

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة