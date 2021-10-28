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تعيش بنصف جسد.. مأساة مسنة يمنية أصابتها قذيفة حوثية

تعيش بنصف جسد.. مأساة مسنة يمنية أصابتها قذيفة حوثية
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تواصل – وكالات:

حولت قذيفة حوثية حياة مسنة يمنية إلى مأساة حقيقة، بعد أن شطرت جسدها نصفين ويترت أطرافها.

إنها عيده سالم قبيصي امرأة يمنية طاعنة في السن؛ سبعينية العمر، من أهالي مديرية الدريهمي، جنوبي الحديدة، غربي اليمن، عاشت حياتها البسيطة في بلدتها، قبل أن تقع ضحية لقذائف ميليشيات الحوثي.

وتروي السبعينية مأساتها، قائلة: “حاولنا الفرار من حرب الحوثيين علينا وعلى منازلنا، وقصفنا بالقذائف، بُتِرت قدماي، وأصبحت اليوم مُقعدة عاجزة عن الحركة الطبيعية كبقية الناس”، بحسب “العربية. نت”

وتقطن عيده سالم في بلدة الطايف التابعة لمديرية الدريهمي، في غرفة مهترئة مبنية من القش وسعف النخيل، وتحاول جاهدة المشي على أطراف يديها تتكئ عليها لتحمل ما تبقى من جسدها النحيل.

وتواصل ميليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين في محافظة الحديدة، مخلفة آلاف الضحايا من المواطنين الأبرياء.

وارتكبت الميليشيات الحوثية آلاف الخروقات والانتهاكات للهدنة الأممية في الحديدة، منذ إعلانها نهاية العام 2018، وذلك ضمن سعيها المتواصل لنسف عملية السلام.

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