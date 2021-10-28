الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

(فيديو متداول) حرق مسجد ومنازل للمسلمين على يد هندوس شمال الهند

(فيديو متداول) حرق مسجد ومنازل للمسلمين على يد هندوس شمال الهند
0

تواصل- فريق التحرير

أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد مروعة لحرق مسجد ومنازل، إضافة إلى متاجر للمسلمين من قبل متطرفين هنود في ولاية تريبورا شمال الهند.

وفي التفاصيل التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تعرضت أربعة مساجد على الأقل للتخريب، إضافة إلى نهب متاجر ومنازل عدة يملكها مسلمون في الولاية.

وكانت جماعات هندوسة متطرفة قد شنّت هجمات انتقامية على أهداف إسلامية.

وبحسب تصريحات متداولة عن المسلمين هناك، فإنهم يتعرضون لهجمات متزايدة منذ وصول الحزب القومي الهندوسي إلى السلطة في عام 2014.

مواد ذات صلة

فيديو صادم.. إجبار هندية مسلمة على خلع زيها الإسلامي أمام زوجها في الشارع

فيديو صادم.. إجبار هندية مسلمة على خلع زيها الإسلامي أمام زوجها في الشارع

شاهد.. اعتداءات وتخريب ممتلكات المسلمين على يد جماعات متطرفة في الهند

شاهد.. اعتداءات وتخريب ممتلكات المسلمين على يد جماعات متطرفة في الهند

حقيقة فيديو رجم مُسلم بالهند حتى الموت على يد هِندوس

حقيقة فيديو رجم مُسلم بالهند حتى الموت على يد هِندوس

بالفيديو.. متطرفون هندوس يحرقون مساجد ومنازل المسلمين في الهند

بالفيديو.. متطرفون هندوس يحرقون مساجد ومنازل المسلمين في الهند

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة