(فيديو متداول) حرق مسجد ومنازل للمسلمين على يد هندوس شمال الهند

تواصل- فريق التحرير

أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد مروعة لحرق مسجد ومنازل، إضافة إلى متاجر للمسلمين من قبل متطرفين هنود في ولاية تريبورا شمال الهند.

وفي التفاصيل التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تعرضت أربعة مساجد على الأقل للتخريب، إضافة إلى نهب متاجر ومنازل عدة يملكها مسلمون في الولاية.

وكانت جماعات هندوسة متطرفة قد شنّت هجمات انتقامية على أهداف إسلامية.

وبحسب تصريحات متداولة عن المسلمين هناك، فإنهم يتعرضون لهجمات متزايدة منذ وصول الحزب القومي الهندوسي إلى السلطة في عام 2014.