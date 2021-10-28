استفسار شائع تجيب عنه هيئة الزكاة حول قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة

تواصل- فريق التحرير

بعد القرارات الأخيرة التي نشرتها هيئة الزكاة عن آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، تساءل البعض عن إمكانية التعديل على إقرارات سبق تقديمها للهيئة؟

وجاءت صيغة الاستفسار الشائع :” هل يمكن تعديل الإقرارات مطالب سبق الإقرار عنها، ولم يصدر لها حتى الآن، أمر دفع قبل تاريخ سريان التعديل الجديد في أول نوفمبر المقبل؟

وأجابت الهئية أنه لا يمكن تعديل تلك الإقرارات السابقة، حتى لو لم يصدر أمر الدفع من الجهة الحكومية، لأن التعديل الجديد سيبدأ اعتبارا من أول نوفمبر 2021، على المطالبات التي سيتم رفعها، للجهات الحكومية بدءا من ذلك التاريخ.

وكانت هيئة الزكاة قد أعلنت أن هناك منشآت لن يشملها قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة، وهي :

1-التوريدات الي تتم بين منشاة ومنشأة أخرى.

2- التوريدات التي تتم بين المنشآت والأفراد.

3- التوريدات التي تتم من قبل مقاولي الباطن لمقاول رئيسي متعاقد مع جهة حكومية.