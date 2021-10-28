الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

استفسار شائع تجيب عنه هيئة الزكاة حول قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة

استفسار شائع تجيب عنه هيئة الزكاة حول قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة
0

تواصل- فريق التحرير

بعد القرارات الأخيرة التي نشرتها هيئة الزكاة عن آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، تساءل البعض عن إمكانية التعديل على إقرارات سبق تقديمها للهيئة؟

وجاءت صيغة الاستفسار الشائع :” هل يمكن تعديل الإقرارات مطالب سبق الإقرار عنها، ولم يصدر لها حتى الآن، أمر دفع قبل تاريخ  سريان التعديل الجديد في أول نوفمبر المقبل؟

وأجابت الهئية أنه لا يمكن تعديل تلك الإقرارات السابقة، حتى لو لم يصدر أمر الدفع من الجهة الحكومية، لأن التعديل الجديد سيبدأ اعتبارا من  أول نوفمبر 2021، على المطالبات التي سيتم رفعها، للجهات الحكومية بدءا من ذلك التاريخ.

وكانت هيئة الزكاة قد أعلنت أن هناك منشآت لن يشملها قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة، وهي :

1-التوريدات الي تتم بين منشاة ومنشأة أخرى.

2- التوريدات التي تتم بين المنشآت والأفراد.

3- التوريدات التي تتم من قبل مقاولي الباطن لمقاول رئيسي متعاقد مع جهة حكومية.

مواد ذات صلة

هذه الحالات لا تشملها ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

هذه الحالات لا تشملها ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

الالتزام بـ6 شروط.. «الزكاة» تعلن عن مزاد علني بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز

الالتزام بـ6 شروط.. «الزكاة» تعلن عن مزاد علني بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز

«الزكاة»: الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول.. بشرط

«الزكاة»: الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول.. بشرط

«الزكاة» تنشر آلية استحقاق الضريبة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

«الزكاة» تنشر آلية استحقاق الضريبة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>