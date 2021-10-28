الفئران تمنع جنود الاحتلال من الطعام بعد احتلالها للمطابخ (فيديو)

تواصل – وكالات:

يعيش جنود دولة الاحتلال حالة من الانزعاج بعد استيلاء الفئران على مطابخ قواعد الثكنات العسكرية التي يعيشون بها.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال، فإن المطابخ وغرف الطعام في بعض القواعد العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، تعاني من ظروف صحية بائسة.

وكان جنود دولة الاحتلال قد اكتشفوا أن غرفة الطعام تعاني من ظروف صحية قاسية، حيث تم توثيق فئران داخل المطابخ.

ونقلت وسائل الإعلام عن أحد جنود الاحتلال قوله: “أنني إذا أكلت هذا الطعام فسوف أتقيأ، نحن لا نستطيع الدخول للمطاعم”.

وأضاف: “أشعر بالخجل أن هذا هو حالنا هنا، هذا غير منطقي، فالجنود ينفقون أكثر رواتبهم على الطعام”.