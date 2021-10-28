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تحديد هوية 3 مواطنين وثقوا قطعهم للأشجار بمنشار كهربائي.. وهذه العقوبة بانتظارهم

تحديد هوية 3 مواطنين وثقوا قطعهم للأشجار بمنشار كهربائي.. وهذه العقوبة بانتظارهم
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرمة تم تحديد هوية 3 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيامهم بقطع شجرة بمنشار كهربائي وتوثيق ذلك ونشره، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح الرائد المالكي، أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة، مشدداً على أن القوات الخاصة للأمن البيئي، لن تتهاون في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة على المخالفين، ومتابعة كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات بيئية، وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ 996 أو 999 في جميع مناطق المملكة، و911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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