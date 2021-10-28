الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«دماء سامة وإخراج أعضائها الداخلية».. أغرب أساليب الحيوانات في الدفاع عن نفسها

«دماء سامة وإخراج أعضائها الداخلية».. أغرب أساليب الحيوانات في الدفاع عن نفسها
0

تواصل – وكالات:

تبذل الحيوانات كل ما بوسعها للدفاع عن نفسها وصد أي هجوم خارجي عليها.

وتلجأ «سحلية تكساس» ذات القرن لإفراز الدماء السامة من عينيها كسلاح أساسي في الدفاع عن نفسه. فيما يلجأ الحيوان البحري «خيار البحر» لتشويه جسده وإخراج أعضائه الداخلية لإبعاد المهاجمين عنه.

ويعتمد «طائر الفلمار» على قيئه برتقالي اللون، ذو الرائحة الكريهة التي لا تحتمل وتدوم لفترات طويلة. فيما يتظاهر «الأبوسوم» بالموت عند مهاجمته، إذ يبقى هادئا وساكنا ولا يرمش ولسانه يتدلى خارج فمه وينجح في خداع المهاجمين.

أما «طائر الكلدير» فيتظاهر بكسر أحد جناحيه حال تعرضه لهجوم ليبعد المفترس عن بيوضه وعشه وصغاره. وتفرز «سمكة الجريث» مادة لعابية ممزوجة بالبروتين وسريعة الانتشار وذات لزوجة عالية، تعيق حركة المفترسين.

مواد ذات صلة

كاميرا متطورة تكشف سر نوم الخفافيش مقلوبة الرأس

كاميرا متطورة تكشف سر نوم الخفافيش مقلوبة الرأس

شاهد.. رعاة بقر يقودون قطيعاً لعبور سيول جارفة في تكساس

شاهد.. رعاة بقر يقودون قطيعاً لعبور سيول جارفة في تكساس

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة