«دماء سامة وإخراج أعضائها الداخلية».. أغرب أساليب الحيوانات في الدفاع عن نفسها

تواصل – وكالات:

تبذل الحيوانات كل ما بوسعها للدفاع عن نفسها وصد أي هجوم خارجي عليها.

وتلجأ «سحلية تكساس» ذات القرن لإفراز الدماء السامة من عينيها كسلاح أساسي في الدفاع عن نفسه. فيما يلجأ الحيوان البحري «خيار البحر» لتشويه جسده وإخراج أعضائه الداخلية لإبعاد المهاجمين عنه.

ويعتمد «طائر الفلمار» على قيئه برتقالي اللون، ذو الرائحة الكريهة التي لا تحتمل وتدوم لفترات طويلة. فيما يتظاهر «الأبوسوم» بالموت عند مهاجمته، إذ يبقى هادئا وساكنا ولا يرمش ولسانه يتدلى خارج فمه وينجح في خداع المهاجمين.

أما «طائر الكلدير» فيتظاهر بكسر أحد جناحيه حال تعرضه لهجوم ليبعد المفترس عن بيوضه وعشه وصغاره. وتفرز «سمكة الجريث» مادة لعابية ممزوجة بالبروتين وسريعة الانتشار وذات لزوجة عالية، تعيق حركة المفترسين.