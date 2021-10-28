بالصور.. محافظ الخرج يدشن المقر الجديد لفرع «جمعية تَعلّم»

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دشَّن سعادة محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي المقر الجديد لفرع جمعية تَعلّم بمحافظة الخرج، وكان في استقباله رئيس اللجنة الإشرافية بفرع الخرج الشيخ عبدالله الدهيمي و الرئيس التنفيذي لجمعية تَعلّم الشيخ: إبراهيم العباد، ونخبة من المشائخ والهيئة الإدارية بالجمعية.

و قد قام سعادة محافظ الخرج: الأستاذ مساعد الماضي بأخذ جولة في المقر الجديد و اطلع على الأقسام الإدارية و نبذة عن برامج الجمعية، وقام بعدها بتدشين خطة الفرع لتفعيل الهوية البصرية، والخطة الاستراتيجية الخمسيّة الجديدة. واختتم جولته بحديثه عن أهمية دعم القرآن الكريم وما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام خاص بالقرآن وأهله.

ثم توجه بعدها لمقر حفل برنامج تحبير والذي يشترك في تنظيمه جمعية تَعلّم بالخرج و جمعية ارتق لتحفيظ القرآن بالخرج و جمعية تحفيظ القرآن بالدلم. وبدأ الحفل بنماذج لتلاوات قرآنية لخريجي البرنامج، ثم تلا ذلك عرضاً مرئياً لأنشطة برنامج تحبير و إنجازاته خلال عام دراسي. بعد ذلك تم عرض إنجازات الجمعيات المنظمة و تفاصيل أعمالها وخططها المستقبلية. واختتم الحفل بتكريم الداعمين والطلاب المشاركين في برنامج تحبير.

من جانبه شكر رئيس اللجنة الإشرافية بفرع الخرج الشيخ عبدالله الدهيمي محافظ الخرج على حضوره ورعايته للحفل كما قدم شكره لجميع الداعمين والمشاركين في تنظيم الحفل.

كما أكد الشيخ الدهيمي على أهمية حفظ القرآن الكريم وتعليمه لدى النشأ و مختلف شرائح المجتمع و ذكر أن الجمعيات القرآنية تفتح أبوابها للراغبين في تعلم القرآن وعلومه، مثمناً دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقرآن وما توليه من رعاية خاصة لجمعيات القرآن الكريم.