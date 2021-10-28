الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالصور.. محافظ الخرج يدشن المقر الجديد لفرع «جمعية تَعلّم»

بالصور.. محافظ الخرج يدشن المقر الجديد لفرع «جمعية تَعلّم»
0

تواصل – فريق التحرير:

دشَّن سعادة محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي المقر الجديد لفرع جمعية تَعلّم بمحافظة الخرج، وكان في استقباله رئيس اللجنة الإشرافية بفرع الخرج الشيخ عبدالله الدهيمي و الرئيس التنفيذي لجمعية تَعلّم الشيخ: إبراهيم العباد، ونخبة من المشائخ والهيئة الإدارية بالجمعية.

و قد قام سعادة محافظ الخرج: الأستاذ مساعد الماضي بأخذ جولة في المقر الجديد و اطلع على الأقسام الإدارية و نبذة عن برامج الجمعية، وقام بعدها بتدشين خطة الفرع لتفعيل الهوية البصرية، والخطة الاستراتيجية الخمسيّة الجديدة. واختتم جولته بحديثه عن أهمية دعم القرآن الكريم وما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام خاص بالقرآن وأهله.

ثم توجه بعدها لمقر حفل برنامج تحبير والذي يشترك في تنظيمه جمعية تَعلّم بالخرج و جمعية ارتق لتحفيظ القرآن بالخرج و جمعية تحفيظ القرآن بالدلم. وبدأ الحفل بنماذج لتلاوات قرآنية لخريجي البرنامج، ثم تلا ذلك عرضاً مرئياً لأنشطة برنامج تحبير و إنجازاته خلال عام دراسي. بعد ذلك تم عرض إنجازات الجمعيات المنظمة و تفاصيل أعمالها وخططها المستقبلية. واختتم الحفل بتكريم الداعمين والطلاب المشاركين في برنامج تحبير.

من جانبه شكر رئيس اللجنة الإشرافية بفرع الخرج الشيخ عبدالله الدهيمي محافظ الخرج على حضوره ورعايته للحفل كما قدم شكره لجميع الداعمين والمشاركين في تنظيم الحفل.

كما أكد الشيخ الدهيمي على أهمية حفظ القرآن الكريم وتعليمه لدى النشأ و مختلف شرائح المجتمع و ذكر أن الجمعيات القرآنية تفتح أبوابها للراغبين في تعلم القرآن وعلومه، مثمناً دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقرآن وما توليه من رعاية خاصة لجمعيات القرآن الكريم.

 

 

مواد ذات صلة

مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يزور محافظ الخرج ويلتقي أعضاء الهيئة

مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يزور محافظ الخرج ويلتقي أعضاء الهيئة

محافظ الخرج يؤدي صلاة الميت على الشهيد سعود العنزي

محافظ الخرج يؤدي صلاة الميت على الشهيد سعود العنزي

مواطن يستوقف محافظ الخرج ليشتكي من إهمال مستشفى الملك خالد (فيديو)

مواطن يستوقف محافظ الخرج ليشتكي من إهمال مستشفى الملك خالد (فيديو)

«محافظ الخرج» يوضح أسباب محاصرة السيول للمراكز والأحياء

«محافظ الخرج» يوضح أسباب محاصرة السيول للمراكز والأحياء

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة