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الدفاع المدني يحذر المواطنين والمقيمين من أمطار غزيرة على 4 مناطق.. تستمر حتى 8 مساءً

الدفاع المدني يحذر المواطنين والمقيمين من أمطار غزيرة على 4 مناطق.. تستمر حتى 8 مساءً
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تواصل – فريق التحرير:

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة.

وتشمل الحالة في مكة “السيل الكبير، الشفا، الطائف، الهدا، عشيرة”، ونبه من هطول أمطار على منطقة الباحة يشمل “الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن”.

وطالب سكان منطقة جازان بتوخي الحيطة والحذرة حيث تهطل أمطار على “الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا”. وفي عسير يتوقع هطول أمطار “النماص، بلقرن، تنومة”. وتبدأ الحالة في الواحدة ظهرا وتستمر حتى الثامنة مساءً – بمشيئة الله-.

 

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