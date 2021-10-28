الحلويات والشاي ليلاً تصيبك بالأرق.. أطعمة ضد النوم

تواصل – وكالات:

حذر خبراء التغذية من تناول بعض الأطعمة ليلا خلال وجبة العشاء؛ لأنها تصيب بالأرق وتقلل جودة النوم.

ونصحوا بالتخلي عن الأطعمة عالية الكربوهيدرات والكميات الكبيرة، ويمكن أن يرتبط الإفراط في تناول الطعام في المساء بعدم تناول وجبة الإفطار وتناول وجبات خفيفة متكررة بدلاً من الوجبات الكاملة طوال اليوم.

وقالت خبيرة التغذية الروسية أناستاسيا غافريكوفا وفقاً لـ”سبوتنيك”: “إذا أكلت على العشاء معكرونة بالجبن والمايونيز، ثم شربت الشاي مع الحلويات، فسيكون من الصعب أن تنام، جسمك لا يحتاج إلى مثل هذه الكميات من الكربوهيدرات، لأن عليك النوم ليلاً، فأنت لست بحاجة الطاقة، لا يتم امتصاص مثل هذا الطعام الثقيل، ونتيجة لذلك، بدلاً من الراحة، ينفق الجسم الموارد على التعافي”.

وتقول إن العشاء المثالي يجب أن يكون على النحو التالي: البروتينات والخضروات والأعشاب والدهون الصحية.