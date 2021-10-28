8 مبادرات.. تعرّف على تسهيلات هيئة الطيران لدخول شركات الصيانة لأسواق المملكة

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لأجل تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، التي تهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، 8 مبادرات نوعية تستهدف شرائح وقطاعات متنوعة في مجالات الطيران المدني والخدمات اللوجستية

وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني على التعاقد مع شركة مختصة بأنشطة الاستشارات المالية، وأنشطة الاستشارات الإدارية، وأنشطة الاستشارات الهندسية وغيرها.

ويستهدف هيئة الطيران إعداد الضوابط والآلية الخاصة بتذليل العقبات المحتملة لدخول شركات الصيانة والإصلاح والتشغيل وشركات تصنيع المعدات الأصلية إلى المملكة.

وبحسب “الوطن” فقد قامت هيئة الطيران بـ 8 مبادرات لتسهيل دخول الشركات:

1-مبادرة إنشاء وتوسعة المطارات:

وذلك لتلبية توقعات النمو في الحركة الجوية والمساهمة في نمو عجلة الاقتصاد وتطوير بنيتها التحتية.

2- مبادرة تحقيق أعلى مستويات سلامة الطيران.

وذلك الالتزام الكامل بمعايير السلامة الدولية، الهادفة إلى ضمان أعلى مستويات السلامة في قطاع الطيران من خلال تطوير وتطبيق أعلى معايير وبرامج الأمن والسلامة.

3- مبادرة تحرير قطاع خدمات الشحن الجوي

وتهدف لرفع كفاءة وزيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات الشحن الجوي في المملكة.

4- مبادرة تطوير أنظمة وإجراءات الملاحة لرفع كفاءة استخدام الأجواء بالمملكة

وذلك لتمكين الاستخدام الأمثل للمجال الجوي السعودي عبر تطوير الأنظمة والإجراءات الملاحية.

5- مبادرة تطبيق أفضل الممارسات فيما يخص جدولة الرحلات وأسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي ودعم المسارات الإلزامية المنخفضة ، وذلك وفي مجال جدولة الرحلات وأسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي.

6- مبادرة دعم شركات الطيران السعودية، بما في ذلك الجديدة منها، لتعزيز التوظيف في القطاع.

7- مبادرة تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التكنولوجيا والابتكار لتحسين أداء القطاع وتجربة العميل.

8- مبادرة تحسين تجربة العملاء الإجمالية في المطارات.