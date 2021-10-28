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علامتان في الأذنين تكشفان نقصاً حاداً في «فيتامين د»

علامتان في الأذنين تكشفان نقصاً حاداً في «فيتامين د»
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تواصل –  وكالات:

يعد فيتامين (د) عنصرا غذائيا أساسيا لعدد من العمليات البيولوجية في الجسم ويطلق عليه اسم “فيتامين الشمس” لأنه ينتج بشكل طبيعي في الجسم من خلال التعرض لأشعة الشمس، ويرتبط انخفاض مستويات فيتامين (د) بزيادة خطر الإصابة بعدد من الحالات الأخرى، التي تتراوح من سرطان الأمعاء والتصلب المتعدد إلى مرض الزهايمر.

ونظرا لأن النقص يتسبب في دمار في العظام، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان السمع وطنين الأذن.

وتفسر  هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية طنين الأذن إنها علامة شائعة وليست عادة علامة على أي شيء جاد، وقد تتحسن من تلقاء نفسها وهناك علاجات يمكن أن تساعد على ذلك.

وكشف الباحثون الذين يدرسون دور فيتامين (د) في طنين الأذن الذاتي، عن وجود صلة بين النقص وحالة السمع، -وفقاً لـ”روسيا اليوم”-.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسات وجدت أن تصحيح نقص فيتامين (د) يمكن أن يعكس فقدان السمع وحتى الصمم في بعض الحالات.

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