فتيات يظهرن بملابس غير لائقة على مواقع التواصل.. محامي يكشف موقفهن

تواصل- فريق التحرير:

أكد المحامي عبدالله الغصن، أن الفتيات اللائي يظهرن على مواقع التواصل الاجتماعي، بملابس غير لائقة يكُنّ عُرضة للمساءلة.

وأضاف خلال حوار له مع برنامج “سيدتي”، على روتانا خليجية، أن الملابس في حال كانت غير لائقة وتم توجيه التهمة لهم وطلبهم من الضبط الجنائي من قبل الدولة سيتم إحالتهم للنيابة.

وأشار إلى أن “غير اللائق” يخضع لعدة عوامل منها الخروج عن المألوف وإثارة الرأي العام، فهنا يكون التدخل من الدولة لحماية الرأي العام والذوق العام.

وبالنسبة للأشخاص الذين يتعمدون إثارة الجدل عبر مقالب وغيره، أوضح “الغصن”، أن إثارت الجدل لا تندرج تحت الجرائم ، وإنما تندرج تحت إثارة موضوع، فإذا كان الجدل هدف خيري فلا شيئ أما إن كان جرمًا فيحاسب عليه.

وشدد على أنه بحسب ما يحدث يكون التحرك تجاهه، فإذا كان فيديو محرض مثل مقلب سرقة السيارة فهو يحرض أجيال أخرى، وهنا وقعت جريمة التحريض التي تعد جريمة جنائية.