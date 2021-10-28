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هل يتطلب فصل الشتاء إطارات خاصة للسيارة؟

هل يتطلب فصل الشتاء إطارات خاصة للسيارة؟
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تواصل – وكالات:

يؤكد خبراء السيارات، أنه يفضل في فصل الشتاء الاعتماد على الإطارات الشتوية لأنها توفر المزيد من الثبات على الطرق المبللة والزلقة.

وفي هذا السياق، أوضح خبراء نادي السيارات الألماني، أن الإطارات الشتوية يتم صنعها من مركب مطاطي أكثر ليونة، وهو ما يضمن تماسكا أفضل على الطريق في ظل درجات الحرارة المنخفضة.

هذا وتتميز الإطارات الشتوية بتصميم شرائحي خاص، مما يجعلها أشد تماسكا على أرضية الطريق الزلقة أو المغطاة بالثلوج، كما أن الإطارات الشتوية تتضمن المزيد من أخاديد المداس، مما يسمح بتصريف المزيد من الماء، وبالتالي لا تنزلق الإطارات بشكل سريع.

وفيما يتعلق بإطارات جميع الفصول فإن من مميزاتها أنها توفر عناء تغيير الإطارات مع بدء موسم الشتاء وكذلك التكاليف ومواضع التخزين، غير أنها تنطوي على بعض العيوب مقارنة بالإطارات الشتوية مثل زيادة استهلاك الوقود وسرعة التآكل وارتفاع ضوضاء الدوران وطول مسافة الكبح.

وشدد خبراء السيارات، على أهمية مراقبة ضغط الهواء باستمرار والاحتفاظ بقيمه الصحيحة، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على استهلاك السيارة من الوقود وتغيير سلوك الكبح، بالإضافة إلى استبدال الإطار في حال قل عمق المداس عن 4 ملم، وأن تكون جميع الإطارات بنفس تاريخ الإنتاج ونفس الحالة التقنية قدر الإمكان.

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