أخذت اللقاح وأنت مصاب بـ«كورونا» ولا تعرف أو لديك أعراض؟ اعرف ماذا سيحدث لك

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تواصل- وكالات:

أوصت مراكز بحثية وأطباء بعدم الحصول على لقاح كورونا، للمصاب بالفيروس أو لديه أعراض توحي بإمكانية إصابته بكورونا.

وحذر البعض من الحصول على اللقاح أثناء الإصابة، مشيرين إلى خطورة ذلك على حياة متلقي اللقاح.

لكن حسبما نشر موقع “نيوز ويك”، لن يؤدي تلقي لقاح كورونا أثناء ظهور أعراض الإصابة إلى حدوث مشكلة أكثر حدة، لكن اللقاح لن يكون فعالاً، ولن يحصل الجسم على الاستفادة المطلوبة منه.

وقال الخبراء، إن تلقي لقاح كورونا أثناء الإصابة بالفيروس لن يؤدي بالضرورة إلى تأثيرات خطيرة، فالأمر يعتمد على الأعراض التي يعاني منها الشخص ومدى حدتها.

ونقل الموقع عن روبن شاتوك، رئيس قسم عدوى الغشاء المخاطي والمناعة في كلية لندن الإمبراطورية، قوله إنه: “من الممكن إذا تلقى شخص اللقاح عند ظهور أعراض أكثر حدة، فإن اللقاح يصبح أقل فعالية”.

وأضاف شاتوك: “بالنسبة لتلقي اللقاح أثناء الإصابة التي تحدث دون ظهور أعراض، فلا يوجد أي سبب علمي للاعتقاد بوجود مخاطر صحية بالغة، وهو الأمر الذي يعد مصدر القلق الأساسي للباحثين”.

إن الحجج التي يتم الاعتماد عليها في هذه المخاوف أن الحصول على اللقاح ربما يسرع الاستجابة المناعية بالنسبة للعدوى الطبيعية،هكذا قال شاتوك.

مؤكدًا أنه في هذه الحالة قد يمنع الأعراض والمضاعفات الشديدة لدى أولئك الذين أصيبوا بالفيروس ولم يحصلوا على الجرعة”.

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