طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني في تقريره عن حالة الطقس ليوم الخميس بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة. وطقس رطب على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وتكون جنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

وفيما يتعلق بحالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.